G20’yi bebek katilinin posteriyle protesto ettiler

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün tamamlanacak G20 Zirvesi, şehri karıştırdı. Liderlerin görüşmeleri devam ederken on binlerce gösterici ellerinde pankart ve bayraklarla gösteri yaptı. Göstericiler, bebek katili Öcalan'ın yer aldığı posterlerle Hamburg'da eylem yaptı.

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde liderler dünya meselerini ve ikili görüşmeleri masaya yatırırken şehir genelinde protesto eylemleri düzenleniyor.

Aralarında çevrecilerin, cinsiyet eşitliği isteyenlerin, kapitalizm karşıtlarının ya da ülke liderlerine muhaliflerin de olduğu gösteride bir poster ise resmen kan dondurdu.

On binlerce göstericinin katıldığı yürüyüşte, terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri de yer aldı. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda göstericiler üzerinde farklı dillerde “Öcalan’a özgürlük” yazan posteri Hamburg sokaklarında dolaştırdı. Terör örgütü PKK’nın bayraklarının da yer aldığı yürüyüşü çok sayıda çevik kuvvet polisi takip ederken bu duruma müdahale edilmemesi dikkat çekti.