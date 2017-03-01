Gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Alman politikacıların tepkisi artıyor

Almanya'da Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına yönelik tepkilerin dozajı artıyor. Çok sayıda Alman politikacı tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine Almanya'ya giriş yasağı konulması çağrısında bulundu.

Almanya'da Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına yönelik tepkilerin dozajı artıyor. Çok sayıda Alman politikacı tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine Almanya'ya giriş yasağı konulması çağrısında bulundu.

Bild gazetesine konuşan Birlik Partileri İç Politika Sözcüsü Stephan Meyer (CSU), Deniz Yücel´in tutuklanmasının keyfi bir uygulama olduğunu savundu. “Böyle bir şeye izin veren bir Cumhurbaşkanı Almanya’ya gelmemeli” ifadelerini kullanan Meyer, Yücel´in derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum nedeniyle miting yapmasının söz konusu olamayacağını savunan CSU Dış Politika Uzmanı Hans-Peter Uhl ise, bunun Deniz Yücel’in tutuklanmasından sonra hiç mümkün olamayacağını dile getirdi.

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Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’ya giriş yasağı getirilmesi gerektiğini öne sürdü. Dağdelen, idam cezasının savunulduğu mitinglerin ne Türk Hükümeti ne de Cumhurbaşkanı tarafından Almanya’da yapılamayacağını savundu.

ARD’de Tagesthemen’e konuşan Hür Demokrat Parti Lideri Christian Lindner ise, Türk Hükümet yetkililerine giriş yasağı konulması yönündeki görüşleri savundu. “Türk yetkililerin Almanya´ya gelerek Parlamenter sistemin sona erdirilmesi, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünün sonlandırılmasına destek aramaları, Alman vatandaşları Türkiye’de basın özgürlüğünü kullanmak isterken tutuklanırken olamaz” diyen Lindner, “Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendirilmesi” gerektiğini söyledi.

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Alman Hükümeti’nin ülkeye kimin gelip gelemeyeceğine karar verebileceğini belirten Lindner, sert bir karar olmakla birlikte bunun içinde bulunulan duruma uygun bir karar olacağını öne sürdü. Lindner, AB değerlerini savunmayan bir Türkiye’nin birlik içerisinde yer alamayacağını da söyledi.

(DHA)