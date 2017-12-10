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Gemi karaya oturdu 300 yolcu mahsur kaldı

Fransa'nın Calais limanından İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan Pride of Kent isimli yolcu gemisi karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları devam ederken yolcular panik içinde camdan takip etti.

Sozcu.com.tr
21:3710 Aralık 2017
Dünya
Gemi karaya oturdu 300 yolcu mahsur kaldı
Fransa'nın Calais limanından İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan Pride of Kent isimli yolcu gemisi karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları devam ederken yolcular panik içinde camdan takip etti.

P&O Ferries isimli şirkete ait Pride of Kent, 300 yolcusuyla karaya oturdu. Bugün sabah saatlerinde İngiltere’nin Dover limanına doğru yola çıkmayı planlayan yolcu gemisi, Calais limanından çıkarken karaya oturdu.

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Yolcuları ve gemiyi kurtarma çalışmaları devam ederken şirket tarafından yapılan açıklamada, “Geminin durumu sabit ve henüz yaralı yok” ifadesi kullanıldı.

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Yolcuların kurtarılma çalışmaları akşam saatlerinde de devam ederken, gemidekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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