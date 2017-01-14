Genç balerin rekor kırıyor

ABD'li 15 yaşındaki genç balerinin videosu izlenme rekorları kırıyor.

Lizzy Howell isimli genç kızın Instagram ve Facebook hesaplarına yüklediği dans videoları büyük beğeni topluyor.

Bale konusunda oldukça başarılı olan Lizzy’nin bu kadar çok izlenmesinin sebebi ise alışılagelen balerin fiziğinden biraz uzak olması. Ancak fazla kilolu olan Lizzy’nin bedeniyle barışık olması büyük takdir topluyor.



Videolarının altına yorum bırakan binlerce insan Lizzy’e destek veriyor ve onunla gurur duyduklarını söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre 10 yıldır bale yapan Lizzy bunun yanı sıra tap dansı ve jazz türlerinde de dans ediyor.

Haftanın 4 günü antrenman yapan Lizzy’nin kasım ayında çektiği bir video, başkalarının Facebook ve Instagram’da paylaşmasından sonra viral oldu.