Genç kızın uçakta hostese verdiği ‘Yardım Edin’ notu gerçeği ortaya çıkarttı!

Kabin görevlisi olan Shelia Fedrick, uçağa binen bakımsız genç kızın bıraktığı 'Yardım edin!' notunu aldı ve hemen pilotlara götürdü. Gerçek bakın ne çıktı?

Hostes olarak görev yapan Shelia Fedrick, uçuşlarında çoğu kez tuhaflıklarla karşılamış. Fedrick’in son uçuşunda başına gelen olay ise daha önce hiç yaşanmamıştı.

“İÇİMDEN BİR SES BİR ŞEYLERİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU”

Independent’ta yer alan habere göre Shelia, uçağa iyi giyimli yaşlı bir adamla birlikte bakımsız bir genç kızın bindiğini gördü. Gördüğüyle ilgili “İçimden bir ses bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu. Adam dış görünüşüne dikkat eden biriydi ve kız ise çok bakımsız görünüyordu. Biraz şaşırdım” diyen Shelia kızla konuşmaya çalıştığında kız yerine adamın cevap verdiğini ve adamın kızı kontrol ettiğini söyledi.

UÇAK İNER İNMEZ GÖZALTINA ALDILAR

Shelia, kızın kulağına fısıldayarak tuvalete gelmesini söyledi. Kız tuvalete girip çıktıktan sonra aynanın önünde duran notu gördü. Kızın yazdığı notta ‘Yardım edin!’ yazıyordu. Shelia durumu derhal pilota bildirdi. Uçak iniş yaptığında kapının çıkışında polis vardı ve adamı hemen gözaltına altılar.

Tahminen 14 yaşındaki genç kız yetkililerce gerekli birimlere yönlendirildi. Sheila, genç kıza telefon numarasını verdi. Birkaç hafta sonra genç kız Sheila'yı arayarak yaptıkları için çok teşekkür etti. Shelia genç kızın insan ticaretinin bir parçası olduğu söyledi.

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