Gerçek psikopat: Annesini öldürdükten sonra böyle güldü

ABD'de yaşayan Justin Jay Paul, ülke gündemine oturdu. Bunun sebebi de 22 yaşındaki Paul'ün annesini öldürdükten sonra çekilen fotoğrafları.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Justin Jay Paul, dün annesini bıçaklayarak öldürdü. Jeannette Lee Paul’ün cansız bedenini bulan aile fertleri polise haber verdi fakatbu sırada 22 yaşındaki katil kaçtı.

Olay yerine gelen ekipler Justin’i vurarak etkisiz hale getirirken, cebinde de cinayeti işlediği bıçağı buldular. Michigan’da yaşayan Justin, polis karakoluna götürüldüğünde ise kan donduran bir poz verdi. Yüzü kanlar içinde olmasına ve sadece birkaç saat önce annesini öldürmesine rağmen yüzünde bir tebessüm beliren adam, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Justin’in babası Vern Paul, “Oğlumda bipolar dengesizlik var. Paul ile 50 yaşındaki annesi arasında bir sorun yoktu” dedi. ABD basınına konuşan yetkililer, Paul’ün cinayeti kabul etmediğini dile getirdi.