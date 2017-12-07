Girit Adası nerededir? Girit Adası hakkında merak edilen bilgiler…

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın Girit Adası üzerinde tek başına ferdi mülkiyeti olmadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından Girit Adası nerededir? sorusu da sorulmaya başladı. İşte Girit Adası hakkında bilgiler...

Ümit Yalım’ın Yunanistan’ın Girit Adası üzerinde söz sahibi olan tek ülke değildir açıklamasının üzerine Girit Adası’da Google üzerinden araştırılmaya başladı. İşte Girit Adası hakkında merak edilenler…

GİRİT ADASI NEREDEDİR?

Yunanistan'a ait olan ada Doğu Akde­niz'de bulunur. Yüzölçümü 8379 km2'dir. Uzunluğu 140 km. kadardır. Akdeniz'de büyüklük bakımından Sicilya, Sardunya, Kıbrıs ve Korsika adalarından sonra 5'inci, nüfus bakımından ise 4'üncüdür. Nüfusu 600 bin dolaylarındadır. Başkenti Han­ya'dır. (Yunanca'da Khanla, İtalyanca'da La Canea) İnce uzun adanın eni takriben 10-40 km. kadardır.

Girit adası 1000 m. derinliğindeki bir kaya tabanı üzerine otur­muştur. Dolayısıyla ada dağlık olup, sarp bir araziye sahiptir. Ida veya Psiloritis Da- ğı'nın yüksekliği 2490 m'yi geçer. Adada Akdeniz iklimi hâkimdir. Buna paralel ola­rak Akdeniz bitki topluluğu bulunur. Yıllık yağış ortalaması 60 cm. olup, yıllık sıcaklık ortalaması ise 17 derecedir.

Orman örtüsü yanında zeytinlikler ve bağlar geniş yer tutar. Adanın zenginliği zeytincilik ve bağcılıktır. Ada 4 vilayete ay­rılmıştır. Kandiye ve Resmo limanları en önemli şehirleridir. Müslüman olan Türkler 1924 yılında adayı terk ederek Türkiye'ye gelmişlerdir. Halkın çoğunluğunu Rumlar oluşturur.

ÜMİT YALIM’IN AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan’ın Girit Adası üzerinde tek başına ferdi mülkiyeti olmadığını belirtti. Adanın hukuki statüsünün 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması, 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması olmak üzere toplam dört antlaşmayla belirlendiğini söyleyen Yalım, Girit’in sadece dörtte birinin Yunanistan’a, dörtte üçünün de Türkiye’ye ait olduğunu öne sürdü.