Gizemli meteor Dünya’yı teğet geçecek

NASA, Samanyolu'nda ilk yabancı uçan nesneyi tespit ettiğini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. NASA tarafından yapılan açıklamada 'sigara şeklindeki' göktaşının yüz milyonlarca yıldır herhangi bir yıldız sistemine bağlanmadan seyahat ettiğini açıkladı. İşte bahsi geçen Oumuamua, bugün Dünya'yı teğet geçecek.

Bilim dünyası galakside keşfedilen ilk yabancı nesneyi geçtiğimiz haftalarda tespit etmişti.

Yüz milyonlarca yıldır herhangi bir yıldız sistemine bağlanmadan seyahat eden göktaşının adını Oumuamua koymuş ve göktaşının Dünya'nın ait olduğu yıldız sistemine bağlı olmadığı ve tamamen “yabancı” olduğu duyurulmuştu.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... NASA büyük buluşunu açıklayacak!

Bugün yapılan yeni bir araştırmada ise Oumuamua’nın bugün Dünya’ya yakından geçeceği açıklandı.

Garip şekliyle dikkat çeken Oumuamua’nın uzaylıları barındırma ihtimalinin yüksek olduğu açıklanırken SETI’nin (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Enstitüsü) de göktaşını yakından takip ettiği belirtildi.

Saatte 95.000 kilometre hızla yol alan Oumuamua hakkında konuşan NASA'nın üst düzey ismi Thomas Zurbuchen, “Onlarca yıldır böyle bağımsız objelerin yolculuk ettiğini konuştuk ve bunu gündeme getirdik. İlk defa bunu kanıtladık ve bunların gerçek olduğunu gözler önüne serdik. Bu tarihi değiştiren bir keşif ve araştırmalarımıza yeni bir pencere açarak güneş sistemimiz üzerine çalışmalarımızı genişletiyor” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABER NASA'dan duyuru: Uzaylılarla savaşacak eleman aranıyor

SETI’nin Breakthrough Listen isimli projesinde Rus dijital teknoloji devi Yuri Milner’a bağlı bilim insnalarının göktaşını izleyeceği belirtildi. İngiltere’nin çok okunan sitelerinden Independent, bugün TSİ 23:00 sularında Dünya’ya yakın geçeceğini ve o sırada ses dalgalarının takip edileceğini duyurdu. Bilim insanlarının Batı Virginia’daki “en büyük radyo teleskobu” olarak adlandırılan sistemini kullanacağı belirtildi.