Google’ın hakkınızda topladığı verileri nasıl silersiniz?

Başka pek çok şeyin yanında neyi araştırdığınızı, neyle ilgilendiğinizi ve hangi internet sitelerini ziyaret ettiğinizi bilen birileri var.

Google’dan bahsediyoruz, dünyanın en popüler arama motoru.

“Google hizmetlerini kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz.”

Teknoloji devi, gizlilik şartları ve koşullarının ilk satırında kullanıcılarına neyle karşılaşabileceklerini bu kadar açık anlatıyor.

Ancak bilmediğiniz şu olabilir, Google ‘Etkinliğim’ fonksiyonunda depolanan bilgiyi silme imkanı sağlıyor.

Birkaç basit adımda, kendinizi Google’a unutturabilirsiniz.

1. ‘Etkinliğim’ fonksiyonunu silmek

Google, ne zaman bir arama yaparsanız, topladığı veriyi hesabınızla ilişkili bir şekilde saklıyor.

Yaptığınız her hareket kayıt altında oluyor. Örneğin form doldurmak ya da Gmail hesabınızın gelen kutusunu taramak…

Bütün bu veriler ‘Etkinliğim’ bölümünde toplanıyor. Sizin gitmeniz gereken yer de burası.