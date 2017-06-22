Görüntüleri ortaya çıktı: NATO jeti Rus bakanın uçağına böyle yaklaştı

Rus basını, NATO'ya ait bir F-16 jetin, Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu taşıyan uçağa yaklaştığını, ardından Rus Su-27 jeti tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.Uluslararası hava sahasında yaşanan olayın görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir televizyon kanalında yayınlandı.

Rus Bakan’ın uçağındaki bir kişi tarafından çekilen görüntüde, F-16’nın uçağa yakın mesafede uçtuğu görülüyor.

Ardından kareye Rus Su-27 tipi jet giriyor ve jet, üzerindeki füzeleri de gösterecek şekilde iki uçağın arasında manevra yapıyor.

Ardından F-16’nın uçaktan uzaklaştığı görülüyor.

Olay hakkında açıklama yapan NATO, ikisi jet olmak üzere üç Rus uçağının kendilerini hava kontrol yetkililerine tanıtmadıklarını, bu nedenle rutin bir uygulama olarak kontrol amaçlı uçaklara yaklaşıldığını açıkladı.

NATO yetkilisi, uçakta kimin olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını da belirtti.

Yetkili “NATO jetleri, bir uçağın kimliğini saptayabilmek için, güvenli mesafeyi koruyarak uçağa yaklaşır. Görev tamamlanınca da uzaklaşır” dedi.

Açıklamada Rus jet pilotlarının hareketinin de “güvenli ve profesyonel” olduğu ifade edildi.

Bakan Shoigu’nun uçağı, Kaliningrad’a gidiyordu.

Dün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya ordusuna ait bir jetin, Baltık Denizi üzerinde uçmakta olan ABD keşif uçağının yaklaşık 1,5 metre yakınından geçtiğini açıklamıştı.

Bölgede NATO, ABD ve Rus uçakları sık sık karşı karşıya geliyor. Ancak bu karşılaşmaların birçoğu tehlike yaratacak kadar yakın olmuyor.