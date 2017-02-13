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Grammy’de bir ilk: Adele ödülünü kırdı, yarısını Beyonce’ye verdi

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Grammy müzik ödüllerine damgasını vuran olay İngiliz şarkıcı Adele'in ödülünü ikiye kırıp, bir parçasını Beyonce'ye vermesi oldu.
Sozcu.com.tr
16:3213 Şubat 2017
Dünya
Grammy’de bir ilk: Adele ödülünü kırdı, yarısını Beyonce’ye verdi
Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Grammy müzik ödüllerine damgasını vuran olay İngiliz şarkıcı Adele'in ödülünü ikiye kırıp, bir parçasını Beyonce'ye vermesi oldu.

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 59. Grammy Ödül Töreni dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlendi.

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Gecede ödülleri silip süpüren Adele “yılın albümü ve yılın kadın sanatçısı” da dahil olmak üzere 5 dalda en iyi isim seçildi.

Gecenin en prestijlisi olan “Yılın Albümü” ödülünü almak için sahneye çıkan 25 yaşındaki Adele, ödülü hak edenin Beyonce olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.

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Beyonce’nin son albümü Lemonade’in muazzam olduğunu belirten Adele, “Bu ödülü kabul etmem mümkün değil. Çok minnetarım ama benim hayatımın sanatçısı Beyonce” dedi. Sahneden oldukça duygusal bir konuşma yapan Adele’in sözleri ikiz bebeklere hamile olan Beyonce’yi ağlattı.

3642ydaanamsndma Grammy tarihinde bir ilk yaşandı ve Adele ödülün gramafon kısmını koparıp kendisini izleyen Beyonce’ye verdi.

Beyonce de geceden iki ödülle ayrıldı.

Beyonce de geceden iki ödülle ayrıldı.

Son güncelleme: 17:4013.02.2017
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