‘Güçlü orgazm’ kör etti

İngiltere'de 'coşkulu bir cinsel birleşmenin' ardından güçlü şekilde orgazm olduğunu belirten genç bir adam, geçici körlük yaşadı.

İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan 29 yaşındaki talihsiz bir genç adamın gözündeki kan damarı cinsel birleşmenin ardından patladı ve geçici olarak görme yetisini kaybetti.

British Medical Journal’ın (BMJ) yer verdiği vakaya göre genç adam cinsel ilişkinin ertesi sabahı uyandığında sol gözünün görmediğini fark ederek hastaneye gitti.

Doktorlara bir önceki gece ‘coşkulu bir cinsel birleşmenin’ ardından ‘güçlü bir orgazm’ yaşadığını söyledi.

Hastayı inceleyen doktorlar gözdeki kanamaya orgazm sırasındaki kuvevtli basıncın neden olduğunu belirledi.

BMJ’nin raporounda “Orgazm sırasında valsalva manevrası (orgazmı önlemek için nefesi tutmak) retinal toplardamarda ani basınç yükselmesine yol açarak damar kopmalarına ve kanamalı retinopatiye neden olabilir” dendi.

KÖRLÜK KALICI DEĞİL

Erkeklerin boşalma anında nefeslerini tutmalarının daha yaygın olduğu ve bu nedenle bu tarz bir yaralanmaya yakalanmaları riskinin kadınlardan daha fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, körlüğün geçici olduğu belirtildi.

Genç adamın gözündeki kanı vücudun doğal yollardan geri emeceği ve sol gözünün yeniden görme yetisini kazanacağı açıklandı.

Hematologlar, Valsalva manevrasının hafıza kaybına da yol açabileceğini de belirtiyor.

1998’de yapılan bir araştırma, beyindeki kan damarlarına şiddetli bir baskı sonucu beynin merkezine doğru olan kan akışının kısa bir süre durmasının amneziye (hafıza kaybı) yol açabileceğini ortaya koymuştu.

Valvasa manevrası’nın her 10 bin kişiden birinde küresel amneziye sebep olduğu belirtilirken, kaydedilen tekil bir vakada bir hastanın boyun damarını kopardığı bildirildi.