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Gümrük görevlileri panik oldu oysa…

Hong Kong'dan Çin'e giden bir yolcunun orantısız vücudu ve garip davranışları güvenlik güçlerini alarma geçirdi... Fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
09:0819 Temmuz 2017
Dünya
Gümrük görevlileri panik oldu oysa…
Hong Kong'dan Çin'e giden bir yolcunun orantısız vücudu ve garip davranışları güvenlik güçlerini alarma geçirdi... Fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Çin-Hong Kong sınırında dün hareketli dakikalar yaşandı…

Bir yolcu hem bel bölgesindeki potluk hem de hantal hareketleriyle önce güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Garip tavırlarıyla yakayı ele veren kadın yolcuyu durduran güvenlik görevlileri ise inceleme sırasında gördükleri manzarayla adeta şok oldu.
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Hong Kong’dan Çin’e gelen kadın soyununca gerçek ortaya çıktı. Genç kadının vücuduna 102 adet iPhone 6s bağladığı görülürken, kadının vücudunun muhtelif yerlerine ise Tissot marka lüks saat yapıştırdığı ve bu şekilde kaçakçılık yapmaya çalıştığı belirlendi.

Oriental Daily News gazetesine göre gümrük görevlilerinin öncelikle kadının bir saldırgan olmasından şüphelendiğini ifade etti.

Son güncelleme: 09:1219.07.2017
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