Güney Kore’den ABD ile ortak askeri tatbikatların ertelenmesi önerisi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkesinin 2018'de ev sahipliği yapacağı kış olimpiyatları öncesinde gerilimi azaltmak için ABD ile ortak askeri tatbikatları ertelemeyi öne sürerken, ABD de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden 10 gemiyi kara listeye almasını istedi.

Kış olimpiyatları 9-25 Şubat tarihlerinde, paralimpik olimpiyatları da 8-18 Mart tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak.

Moon NBC televizyonuyla yaptığı söyleşide, ortak askeri tatbikatları erteleyerek 2018’de Güney Kore’de yapılacak kış olimpiyatları öncesinde gerilimi azaltmak istediklerini söyledi.

Moon “Güney Kore ve ABD tatbikatları erteleme olasılığını gözden geçirebilir. ABD’ye böyle bir öneri sundum ve şu anda ABD bunu gözden geçiriyor. Ancak bu tamamen Kuzey Kore’nin davranışına bağlı” dedi.

Reuters tarafından görülen belgelerde, kara listeye alınması istenen 10 geminin Pyongyang’ın nükleer ve füze programlarına uygulanan yaptırımları ihlal ederek Kuzey Kore gemilerine rafine edilmiş petrol ürünleri aktardığı veya Kuzey Kore kömürü taşıdığı belirtildi.

Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore yaptırım komitesinin 15 üyesinin hiçbiri itiraz etmezse bu gemiler kara listeye alınacak. Kara listeye alınmak, ülkelerin bu gemilerin limanlarına girmesini yasaklaması anlamına geliyor.

BM Kuzey Kore’ye silah ambargosu uyguluyor ve Güvenlik Konseyi, Pyongyang’ın füze ve nükleer programlarına sağlanan finansmanı kesmek için bu ülkenin kömür, tekstil, deniz ürünleri, demir ve diğer mineralleri ihraç etmesini yasakladı.

Kuzey Kore’nin ABD’yi vurabilecek nükleer başlıklı füze geliştirme çabalarına karşılık olarak BM’nin Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımların ağırlaştırılmasına ABD öncülük etmişti.