Güzellik kraliçesi Mary Christine silahla öldürüldü

Filipinler güzellik kraliçesi Mary Christine Balagtas, kendisine çiçek ve çikolata getiren kişilere kapıyı açtığı sırada silahla kafasından vuruldu ve yaşamını yitirdi.

Filipinler güzellik kraliçesi 23 yaşındaki Mary Christine Balagtas, kendisine çiçek ve çikolata getiren kişilere kapıyı açtığı sırada biri silahını çıkarıp güzellik kraliçesine ateş etti. Balagtas, evine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

SİLAH KİRALIK ÇIKTI

Güzellik kraliçesi filmlere konu olacak bir şekilde öldürüldü. Polis saldırganların olay yerinden motorsiklet ile kaçtığını söyledi. Güzellik kraliçesinin eski erkek arkadaşı olmak üzere bir tüm olasıklarını soruşturduklarını söyleyen polis yetkililileri kraliçenin cinayetinde kullanılan silahın kiralanmış olduğunu söyledi.

KRALİÇENİN ÖLÜMÜ AİLESİNİ YASA BOĞDU

Polis evde bir boş mermi kovanı bulduğunu söylerken görgü tanıkları ise cinayetten önce saldırganları etrafta gördüklerini söyledi. Üniversite öğrencisi olan Balagtas 2009 ve 2010 yılları arasında güzellik kraliçesi seçilmişti. Kraliçenin ölümü arkadaşları ve ailesini yasa boğdu