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10.yüzyıla dayanan eski bir gelenek olan o minik ayaklar, 1911 yılında yasaklandı. O geleneğin son temsilcileri ise işte onlar oldu.
Küçücük kızların ayak parmaklarının kırılıp ipekten sargılarla iyice bağlanması metodu, 20. yüzyıl başlarına kadar başta aristokratlar, milyonlarca Çinli kadının canını yaktı.
Kadınlar için küçük ayaklı görünmek daha iyi algılandığından 6 yaşından veya daha küçüklükten itibaren ayaklar bandajla sarılırdı.
Ve ayak ilerleyen dönemde büyüyemez ve küçük kalırdı.
Bu Çinli kadınların giydikleri özel ayakkabılara 'altın lotus' deniliyor.
O zamanlar da bu küçük ayaklara sahip olmak eşleri ve aileleri tarafından gurur kaynağı olarak görülüyordu.
İşte son kalan lotus kadınları ve ayaklarının yıllar içinde aldığı şekiller...
Çin’in son lotus kadını 102 yaşındaki Han Qiaoni'nin ayaklarının uzunluğu sadece 6 santimetre...
Çin’de ayaklarının 1000 yıl boyunca içinde sıkışıp kaldığı 'minik ayakkabılar' müzelik oldu, ayakkabıların sahibi Lotus kadınlarından ise sadece biri hayatta...
Han Qiaoni adlı 102 yaşındaki kadının ayaklarının uzunluğu sadece 6 santimetre...
Küçük ayağın prestij kabul edildiği Çin toplumunda kızların ayakları 6 yaşından önce kırılıp bandajla sarılıyordu.
O dönemde en küçük ayağa sahip kızlar zengin erkeklerle evlendiriliyordu.
Özel ayakkabıları olmadan ayakta duramayan bu kadınların çoğu düşme nedeniyle hayatını kaybetti. Han Qiaoni'nin ayakları da 2 yaşındayken kırılmış.
Güzellik uğruna çekilen eziyet çeken kadınlar
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