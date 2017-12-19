Üç buçuk hafta süren, Zarrab davası olarak başlayan fakat daha sonra Reza Zarrab'ın tanık olmasıyla "Atilla'ya Karşı ABD" olarak değiştirilen duruşmalar bitti... 6 suçtan toplamda 90 yılla yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili karar ABD'nin yerel saatiyle yarın sabah jüri tarafından verilecek.

Dava bitiyor.. Jüri yarın toplanıyor… Mehmet Hakan Atilla’nın kaderi yarın sabah jüriye teslim edilecek!..

Bugünkü yapılan duruşmada Hakan Atilla ifadesini tamamladı. Öğleden sonra savcılık ve avukatlar kapanış konuşmalarını yapacaklar. Yarın sabah jüri oybirliğiyle kararı belirlemek için toplanacak. Kararın ne zaman verileceği bilinmiyor.

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ATİLLA’NIN CEVAPLARI ‘ABD’NİN İRAN YAPTIRIMLARINA GİRİŞ’ DERSİ GİBİYDİ

Atilla’ya karşı somut delil sunamayan savcılık, gazetelerde çıkmış olan Türkiye’nin İran’a altın ticareti haberlerini bile Atilla’ya kanıt diye gösterip soru sordular. Çapraz sorgulamayı yapan savcı Danton, bir ara Atilla’ya yaptırım sisteminin nasıl işlediğini dair sorular bile sordu. Atilla’nın cevapları ise savcılığa yönelik ‘ABD’nin İran yaptırımlarına giriş’ dersi gibiydi…

SAVCININ SORULARI SALONDA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Savcının soruları bazen o kadar anlamsızlaştı ki salonda gülüşmelere neden oldu. Çapraz sorgu bittiğinde Atilla’nın yüzü gülüyordu. Savunma avukatları da teker teker kendisini tebrik etti. ABD mahkemelerinde sanığın isterse hiç kürsüye çıkmama hakkı var. Ancak Atilla, kürsüye çıkmama hakkını kullanmadı ve savcılık tarafından da sorgulanmayı kabul etti.

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İDDİALARI YALANLADI

Savcılığın Atilla’ya yönelik çapraz sorgusunda, kendisine yönelik somut bir delil getirememesi duruşmayı izleyenler tarafından ‘savunmanın zaferi’ olarak nitelendirildi. Savcılık tarafının getirdiği en ciddi kanıt, ABD’nin İran’a yaptırımlarını denetleyen, ABD hazinesine bağlı OFAC adlı kuruluşun eski direktörü Adam Szubin’in mahkemede verdiği ifade de “Atilla’yı kenara çekip Halkbank’ın yaptırımları deldiği konusunda ciddi endişelerimizin olduğunu kendisine söyledim” ifadesi oldu. Ancak savunma tarafı ABD hazinesinin görüşmeye ilişkin tuttuğu resmi notlarda böyle bir ikili görüşmeye yer verilmediğini ortaya koydu. Atilla ise bu “yüz yüze uyarının” hiçbir zaman gerçekleşmediğini söyledi.