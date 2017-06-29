Hakan Uzan’ın aldığı dünya devinde sular ısınıyor

Mart ayında lüks akıllı telefon markası Vertu'yu satın alan Hakan Uzan'ın şirkete gereken yatırımı yapmadığı ortaya çıktı. İngiliz şirkette çalışanların maaşların ödenmediği ve şirketin sallantıda olduğu iddia edildi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Telegraph, Hakan Uzan’ın yakın zamanda satın alarak teknoloji dünyasında gündem olduğu Vertu’da sıkıntılı günler yaşandığını yazdı. Daha önce Fin mobil devi Nokia’ya ait olan ve “İngiliz yapımı” telefonlarıyla tanesi 40.000 euro’ya akıllı telefon satan markada çalışanların kazan kaldırmaya yakın olduğu iddia edildi.

Şirket içinden Telegraph’a konuşan kaynaklar, şirket içindeki kapasitenin düştüğünü ve maaşların ödenmediğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta salı günü maaşların ödeneceğinin resmi olarak açıklandığını belirten yetkililer buna rağmen henüz bir ödeme yapmadı.

Vertu’yu 50 milyon sterline satın alan Uzan, o dönemde, “Vertu’nun tüm potansiyelini kullanmak için yatırım yapacağım” demişti. Fakat Telegraph’a konuşan kaynaklar, son 3 ayda hiçbir yatırım yapılmadığını ifade etti. Öte yandan Vertu’nun önceki sahibi olan Chen, bir e-posta yazarak satın alma sürecinin tamamlanmadığını iddia etti. 24 Mart’ta Uzan’ın sadece para transferini gösteren bir ekran görüntüsü attığını söyleyen Chen, “Banka Uzan’dan herhangi bir para almadı ve ben de hala ödemeyi almadım” dedi.

Chen, Uzan’a dava açmayı düşündüğünü söylerken, Uzan’ın avukatları da Vertu’nun 31 milyon dolarlık borcunu da üstlendiklerini söyledi. Uzan’ın avukatları, “Satın aldığımızdan beri şirketin mali durumunun aldığı hali şaşkınlıkla izliyoruz. Tedarikçilere 1.5 yıldır ödeme yapılmadığı ve çalışanların maaşlarının da düzenli olarak ödenmediğini tespit ettik” ifadesini kullandı.

Telegraph’a konuşan Vertu çalışanları, Chen’in Uzan’a dava açması durumunda şirketin kapanmasının bile gündemde olabileceğini ifade ederken, çalışanların Uzan’ın ekibiyle iletişim sorunu yaşamasının da iş güvencesi olmadığı iddialarının kuvvetlenmesine sebep oldu.