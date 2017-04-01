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Halası ölmeden önce dikiş makinesinin altına bakmasını söyledi bakın ne çıktı?

Carl, halasını ölmeden önce son kez ziyaret ettiğinde halası ona dikiş makinesinin altına bakmasını söyledi. Carl dikiş makinesinin altında bulduğu gizli bölmede çıkanlarla şoke oldu.
20:081 Nisan 2017
Dünya
Halası ölmeden önce dikiş makinesinin altına bakmasını söyledi bakın ne çıktı?
Carl, halasını ölmeden önce son kez ziyaret ettiğinde halası ona dikiş makinesinin altına bakmasını söyledi. Carl dikiş makinesinin altında bulduğu gizli bölmede çıkanlarla şoke oldu.

Carl Sabatino, halası vefat etmeden önce onu son kez ziyarete gittiğinde halasının ilginç isteğiyle önce şaşırdı. Carl’ın halası, evde duran ve antika olan dikiş makinesinin altındaki yere bakmasını istedi. Carl, halasının isteğini yerine getirmek için dikiş makinesinin altını açtı. Ancak o anda bütün hayatı bambaşka oldu…

Carl Sabatino'nun halası yıllardır sakladığı gerçeği ölmeden önce yeğenine açıkladı. Carl dikiş makinesinin altını açınca halasının burada yıllardır bir şeyler biriktirdiğini gördü. Carl'ın eniştesi yıllar önce II. Dünya Savaşı'ndan elinde bir tabloyla dönmüştü. Tabloya o zamanlar 30 dolar ödemişti. Ancak tablonun şimdiki değeri bundan çok daha fazlaydı. Carl'ın halası bunu saklamak için dikiş makinesinin gizli bölmesine koymuştu. Tablo, Pablo Picasso'nun eseriydi. Tahmini değerinin ise bugünlerde 25-35 milyon dolar olduğuna inanılıyor. Tablonun bu kadar pahalı olmasının sebebi ise Picasso tarafından yapılması ve ilginç bir teknik denenmesi.
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Tablonun bir benzeri Cleveland Müzesi'nde yer alıyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda tabloların birbirine çok benzediğini tespit etti. Picasso'nun yeni bir teknik denemek adına aynı tablodan iki tane yaptığı tahmin ediliyor.

Son güncelleme: 20:1201.04.2017
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