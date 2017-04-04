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Hamburger küçük çocuğun sonu oluyordu!

Evde hamburger partisi veren Fiore ailesi küçük çocuklarının hamburgerden bir ısırık almasıyla korkunç anlar yaşadı.

19:494 Nisan 2017
Dünya
Hamburger küçük çocuğun sonu oluyordu!
Evde hamburger partisi veren Fiore ailesi küçük çocuklarının hamburgerden bir ısırık almasıyla korkunç anlar yaşadı.

Hamburger partisi düzenleyen Fiore ailesinin parti yapacakları gün kabusa dönüştü. Ailenin küçük bireyi Anthony, hamburgerinden bir ısırık aldı ve boğazında korkunç acı hissetmeye başladı. Dakikalar içinde acısının şiddeti artan Anthony’le ilgili anne ve babası ‘ sanki birisi onu midesinden bıçaklamış’ gibi hissediyordu. dedi.

Yaşadığı acıyla birlikte hastaneye götürülen küçük çocuk hemen muayene edildi. Korkunç gerçek ise çekilen röntgende ortaya çıktı.  Röntgende çocuğun boğazınca ince ve uzun bir metal parçasına rastlandı. Doktor ise bu metal parçasının mangal temizliği için kullanılan süpürgeden bir parça olduğundan şüphelendi.

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Ameliyat başarılı geçti ancak Anthony hala iyileşme sürecinde. Fırçadan kopan bu metal parça çocuğun midesine bakteri taşımıştı. Birkaç gün sonra çocuğun enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Antibiyotik verildikten sonra Anthony taburcu edildi. Anthony'nin ebeveynlerinin eve dönüşte yaptığı ilk iş fırçayı çöpe atmak oldu.

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