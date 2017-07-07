Hamburg’ta G20 protestoları devam ediyor

Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayan G20 Zirvesi ile ilgili protestolar 2 gündür devam ediliyor. Hamburg'ta protestocular arabaları yaktı, sokaklara barikatlar kurdu. Protestocu sayısının 100 bine ulaşması beklenen Hamburg'ta geniş güvenlik önlemleri alındı, 20 bin polis görevlendirildi. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının da bulunduğu konvoy, toplantının yapılacağı alana doğru giderken, şortlu bir şüpheli şahıs nedeniyle bekletildi.

Bugün Almanya’nın Hamburg kentinde başlayan G-20 Zirvesi'ni protesto eylemleri sürüyor. Büyük bir grup protestocu, düzenledikleri eylemlerle Hamburg sokaklarını doldurdu. Dün geceden beri süren eylemler bugün de sabahın erken saatlerinde başladı. Eylemciler yol kenarındaki araçları yakarak yollarda barikat kuruyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aracının, toplantının yapılacağı alana doğru giderken güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi. G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelden çıktıktan kısa bir süre polis eskortu eşliğindeki konvoyu cadde de beklemeye alındı.

Zirve alanına yakın bir bölgede şortlu bir şahsın Alman polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, Erdoğan'a yönelik bir planı olduğunu şahsın ifade etmesi üzerine böyle bir tedbire başvurulduğu öğrenildi. Herhangi bir eylem teşebbüsüne karşı aracı durdurulduğu ve şahsın gözaltında tutulduğu öğrenildi.

ANA MADDE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Zirvenin bu yılki ana gündem konusu iklim değişikliği. İklim değişikliğinin yanı sıra ekonomik büyüme, göç akını ve terörle mücadele konularının da masada olması bekleniyor.

G20 NEDEN PROTESTO EDİLİYOR?

“Cehenneme Hoşgeldiniz” protestoları neyi sembolize ediyor? Protestonun organizatörü olan Andreas Blechschmidt, sloganlarının “mücadeleci bir mesaj taşıdığını, ancak aynı zamanda G20 politikalarının dünya çapında açlık, savaş ve iklim felaketi gibi ‘cehennemi andıran’ koşullar oluşturduğunu sembolize ediyor” diyor. Ayrıca protestoların daha çok ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a yönelik olması bekleniyor.

G20 NEDİR?

İlk zirvesini 1999 yılında Berlin’de yapan 20’ler Grubu (G20), dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke liderleri ile AB temsilcisini bir araya getiren uluslararası bir oluşum. Gayrıresmi bir forum olan G20 uluslararası örgüt statüsünde bulunmuyor. Bu nedenle de aldığı kararların doğrudan yasal bağlayıcılığı ya da yaptırım gücü yok.

G20 ÜYELERİ VE KATILIMCILAR

G20, 19 ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşuyor. Bu ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan olarak sıralanıyor. İspanya da daimi davetli konuk devlet kategorisinde. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Miletler (BM) gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri de zirveye katılıyor.

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