Hareket halindeki toprak parçasını görenler içerisinden çıkana inanamadı!

Yoldan geçenler hareket halinde toprak parçası görünce içinden çıkana inanamadı.

İngiltere'nin Batı Sussex şehrinde yoldan geçenler hareket halinde toprak parçası gördüler. Dışarıdan baktıklarında sadece toprak gibi gözüken parçanın içerisinde bir hayvvan olabileceğini düşünen yardımseverler toprak parçasını hayvan hastanesine götürdüler.

Brent Lodge Vahşi Yaşam Hastanesi'ndeki veterinerler topağı çıkardıklarında gözlerine inanamadılar. Toprak parçasını temizlemeye başlayan veterinerler içerisinde çamura saplanmış bir kirpi olduğunu gördüler.Hayvan hastanesinde çalışan veterinerler, kirpinin içinde bulunduğu durumdan çok rahatsız olduğunu ancak o halde bile nefes alabildiğini söyledi.

Kirpiyi sakinleştirdiklerinde veterinerler sonunda kirpinin üzerindeki çamuru çıkarabildiler. Kirpi eski haline geri döndü.