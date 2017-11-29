Havada kriz… Türkiye devreye girdi

İran-Bulgaristan-Suudi Arabistan ve Türkiye ekseninde bir kriz yaşandı... Suudi Arabistan'a temaslarda bulunmak için giden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'un uçağına Riyad yönetiminden hoşlanmayan İran hava sahasını açmadı. Devreye giren Türkiye ve Irak üzerinden Bulgar başbakanı Suudi Arabistan'a ulaştı.

Ortadoğu’da yaşanan gerilim Avrupa’yı etkilemeye başladı… Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov’un Suudi Arabistan’a yapmayı planladığı ziyaret büyük bir krizle başladı. Borissov’un jetine İran hava sahasını kapatarak geçiş izni vermedi.

Riyad yönetimiyle anlaşamayan Tahran yönetiminin bu hamlesi sonrasında Borissov geri dönerek Türkiye üzerinden Irak’a gitti. Irak üzerinden Suudi Arabistan’a giden Borissov hakkında Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, İran yönetiminin Borissov’un uçağına geçiş izni verilmediğini dile getirdi.

Uçakta bulunan Zaharieva, İran’ın kararının son dakika olduğunu söylerken İran’ın Bulgaristan büyükelçisine nota verildiği belirtildi. İran yönetimi konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, Borissov, Suudi Arabistan’ı ziyaret eden ilk Bulgar başbakanı oldu. Bulgaristan, Ocak ayından itibaren 6 ay boyunca AB’nin başkanlığını üstlenecek.