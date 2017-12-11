Haberler şaşırttı: Hayaletlerle cinsel ilişkiye girdiğini anlatıyor!

Uykuda yaşanan garip olaylar birçoğumuzun başına gelmiştir. Bazen kötü bir rüyadan son dakikada uyanırız, bazen rüyada aldığımız kötü haberlerle hüzne boğuluruz. Ancak bu olayları çok farklı açıdan yaşayan biri vari Bristol'da yaşayan 27 yaşındaki Amethyst Realm, şimdiye kadar 20 farklı hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor...

Bristol’da yaşayan 27 yaşındaki Amethyst Realm, şimdiye kadar 20 farklı hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor. Bunun yanı sıra ‘bir daha asla erkeklerle beraber olmayacağını, çünkü hayaletlerin kendisine daha fazla zevk verdiğini’ söylemeyi de ihmal etmiyor.

Amethyst’in şu an en büyük umudu mutlu mesut yaşayacağı hayatının hayaletini bulmak! Amethyst katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Amethyst katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Bir varlığı ilk olarak 10 yıl önce, nişanlısıyla taşındığı evde hissetmiş. Nişanlısının evde olmadığı bir zaman işleri daha farklı boyuta taşımaya karar veren Amethyst geceliğini giyerek sevişeceği hayaletin aklını çelmeye çalışmış.

ORGAZM OLUYORUM



‘Bir ağırlık var gibiydi. Kalçamda bir baskı hissettim. Aynı zamanda nefes ve okşama…’ diyerek hissettiklerini anlatan kadının; iddialara göre nişanlısı, Amethyst’in kendisini aldattığını hayaletin fiziksel formunu gördüğünde anlamış. Bu arada Amethyst bu hayaleti hiç görmemiş.

Son 10 yıldır birçok hayaletle ilişkisi olduğunu iddia eden kadın her birinin farklı olduğunu söyledi. Bu ilişkilerde orgazm olabildiğini de belirtti: ‘Her zaman farkı hissedebilirsiniz. Aynı insanlardaki gibi her birinin farklı bir enerjisi var.’

Bütün bunların yanı sıra Amethyst bir aile kurma şansının olmadığının da farkında. Bu durumun hayatında yaratacağı etkiyi ise hiç umursamıyor. Hatta bir çeşit ruhani hamilelik şansının olabileceğini bile iddia ediyor: ‘Casper gibi hayalet bir bebek görmek inanılmaz olurdu.’

Hayatına giren ilk hayaletle ilişkisi yaklaşık 3 yıl sürmüş. O zamandan beri de 20 hayaletle beraber olmuş. Sevgililerinin insan olmamasından ziyade, sayısından utanıyor. Londra Üniversitesi Psikoloji Profesörü Christopher French bu durumun zihinsel bir hastalıktan kaynaklanmadığını söylüyor:

UYKU FELCİ OLABİLİR



‘Tuhaf deneyimler yaşayan herhangi bir bireyin zihinsel bir hastalığı olduğu yönündeki basit düşüncelerden uzak durmalıyız. Sanrısal deneyimler klinik olmayan, toplum içerisinde normal hayatını devam ettiren bireyler arasında fazlasıyla yaygındır. Stresli olduğunuz veya uykusuzluk yaşadığınız dönemlerde sanrılar görebilirsiniz.’

Profesör French hayaletlerle seks vak’alarının açıklamasının kolay olduğuna inanıyor: ‘Uyku felci yaygındır. Uyku felci uyku ile uyanıklık arasındaki kıpırdayamadığınızı fark ettiğiniz an olarak tanımlanabilir. Anlatılanlardan bazıları gerçekten korkutucu olabiliyor. Odada birinin veya bir şeyin varlığını hissetmek de bunlardan biridir. Ayrıca karanlık gölgeler veya korkutucu figürler barındıran sanrılar görebilirsiniz. Sesler duyabilirsiniz. Birileri tarafından tutuluyor gibi veya yataktan sürükleniyor gibi hissedebilirsiniz.’