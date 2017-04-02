Hayır oyu vermeye gidiyorlardı! Almanya’da şoke eden kaza…

Almanya’nın Hechingen Kasabası’ndan yola çıkan ve CHP’nin organize ettiği konvoyla birlikte oy kullanmak için Stuttgart’a giden kadınlar grubu kaza yaptı. CHP’li 5 kadın seçmen çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yeri ise tam bir can pazarına döndü.

Almanya’nın Hechingen Kasabası’ndan yola çıkan ve CHP’nin organize ettiği konvoyla birlikte oy kullanmak için Stuttgart’a giden kadınlar grubu kaza yaptı. CHP’li 5 kadın seçmen çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yeri ise tam bir can pazarına döndü.

KONVOYUN ÖNÜNDEYDİLER

İçinde, Zeycan Kaplan, Aygül Akil, Demet Gök, Remziye Karakulak ve ve Esma Sarı'nın bulunduğu Audi marka otomobil, Tübingen yol ayrımına kadar konvoyun önünde gitti. Tam yol ayrımında bir anda şaşıran sürücü, yaklaşık 40 kilometre hızla, karşı şeride geçti.

Bugün saat 14.30 sıralarındaki kaza, Türk seçmenlerin bulunduğu araç, bir Alman'ın kullandığı ve içinde Alman sürücü ile küçük çocuğunun bulunduğu araçla kafa kafaya çarpıştı.

İKİ- ÜÇ DAKİKADA AMBULANSLAR GELDİ

Arkadan gelen konvoydakiler büyük panik ve korku yaşadı. Hemen yardıma koştular ve arkadaki araçta bulunan CHP bölge temsilcilerinden Satılmış Başaran, acilen yardım çağırdı. İki dakika içinde çok sayıda ambulans olay yerine ulaştı.

Yaralılar kısa sürede Tübingen'deki bir hastaneye kaldırıldı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Şirin Üstün, araçtakilerin tümünün arkadaşı olduğunu belirterek, seçim merkezinde olayı duyunca büyük şok yaşadıklarını söyledi.

SANATÇI ÜSTÜN: ÇOK CANIMIZ YANDI

Şirin Üstün, “Tümü de benim arkadaşım. Olayı duyunca dizlerimin bağı çözüldü. Birinin burnu kırılmış, birinin boynunda, bir diğerinin belinde incinme var. Çok şükür kazayı hafif atlattılar“ diye konuştu. Kazada Alman sürücü ile çocuğunun da yaralandığı açıklandı.