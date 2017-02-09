Türkiye'de iki gündür baş döndüren gelişmeler yaşınıyor. Erdoğan ile ABD'nin yeni Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesiyle başlayan hareketlilik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Rakka'ya da gireriz" açıklamasıyla devam etti. Bugün ise Suriye'den Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi... Rus uçakları El Bab'ta Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurdu, 3 askerimiz şehit oldu. Tüm bu fırtınalı gelişmeler arasında Rusya'nın BM Büyükelçisi Aleksey Borodavkin'in, "Suriye'de Kürtler de, Cenevre'de yapılacak barış görüşmelerine dahil edilmeli" sözleri dikkat çekti.

Hepsi iki gün içinde oldu

Türkiye'de iki gündür baş döndüren gelişmeler yaşınıyor. Erdoğan ile ABD'nin yeni Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesiyle başlayan hareketlilik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Rakka'ya da gireriz" açıklamasıyla devam etti. Bugün ise Suriye'den Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi... Rus uçakları El Bab'ta Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurdu, 3 askerimiz şehit oldu. Tüm bu fırtınalı gelişmeler arasında Rusya'nın BM Büyükelçisi Aleksey Borodavkin'in, "Suriye'de Kürtler de, Cenevre'de yapılacak barış görüşmelerine dahil edilmeli" sözleri dikkat çekti.

Suriye konusunda, başta PYD-YPG’ye verilen destek olmak üzere, Obama yönetimi ile büyük anlaşmazlık yaşayan Türkiye, ABD’nin yeni Başkanı ile “beyaz bir sayfa” açmak üzere ilk adımı attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’la, göreve gelmesinin ardından ilk telefon görüşmesini yaptı.

Gerek Beyaz Saray’dan, gerekse Ankara’dan yapılan açıklamalarda, görüşmenin “iyi geçtiği”, Ankara ile Washington’un el Bab’da ve Rakka operasyonlarında “işbirliği imkanlarını ele aldıkları” duyuruldu.

Erdoğan-Trump görüşmesinden sadece saatler sonra ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “El Bab’dan sonra sırada Rakka operasyonu var” diyerek, Mehmetçiğin Rakka’ya gidebileceğinin sinyalini verdi.

RUS UÇAKLARI KAZAEN EL BAB’DA MEHMETÇİĞİ VURDU

Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden ise, Suriye’den acı haber geldi; Rus uçakları, El Bab yakınlarında Mehmetçiğin içinde olduğu bir binayı vurdu.

Rusya Lideri Vladimir Putin, olayın “kazaen” gerçekleştiğini söylemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı, şehit olan Türk askerleri için “üzüntüsünü bildirdi.”

RUSYA’DAN KÜRT ÇIKIŞI

Öte yandan Rus yönetiminden Ankara’yı çok rahatsız edecek bir açıklama geldi. Rusya’nın Cenevre BM ofisi nezdindeki Büyükelçisi Aleksey Borodavkin gazetecilere açıklama yaparak, “Suriye’de Kürtler de, Cenevre’de yapılacak barış görüşmelerine dahil edilmeli” dedi.

Borovkin, “Suriye’de muhalefet delegasyonuna Moskova, Kahire, Astana ve Hmeymim platformları ile, Riyad grubu ve Astana’da temsil edilen silahlı gruplar dahil edilmeli” dedi.

Rus Büyükelçi’nin bahsettiği “Hmeymim platformu”, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim üssünde bir araya getirdiği, aralarında Türkiye’nin “bölücü terör örgütü PKK’nın uzantısı” ilan ettiği PYD-YPG’nin de bulunduğu Kürt gruplardan oluşuyor.