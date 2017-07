Herkesin konuştuğu Despacido zirveye çıktı

Son dönemin popüler şarkısı Despacito'nun dünyanın zirvesine çıktığı ve en çok dinlenen şarkı olduğu açıklandı. Despacito, Justin Bieber'ın Sorry'sini de geride bırakmayı başardı.

YouTube üzerinde geçtiğimiz hafta PSY’ın Gangham Style şarkısını geçen See You Again’in ardından müzik dünyasında yeni bir gelişme yaşandı. Wiz Khalifa ve Charlie Puth’un şarkısı See You Again, YouTube’da en çok izlenen video klibe sahip olmuştu.

Bu gelişmenin ardından son dönemde Türkiye’de de sıklıkla karşımıza çıkan Luis Fonsi’nin Despacito isimli şarkısı hakkında flaş bir karar alındı. Dünyanın önde gelen müzik yapım şirketlerinden Universal Music, Despacito’nun dünyanın en çok “stream” edilen yani internet üzerinden dinlenen şarkısı olduğunu açıkladı.

Google’ın sahibi olduğu YouTube’un yanı sıra Spotify, Amazon, Apple Music ve Vivo gibi farklı platfromlardan alınan veriler ışığında şekillenen sıralamaya göre Despacito bugüne kadar toplam 4.6 milyar kez dinlendi. Daha önce Justin Bieber’ın ‘Sorry’ isimli şarkısı 4.38 milyar kez dinlenerek dünyanın en çok dinlenen şarkısı olmuştu.

Fonsi, konuyla ilgili olarak, “Streaming, dünya çapında müzik severleri birbirlerine bağlıyor” ifadesini kullandı. Despacito’nun YouTube üzerinden toplam 2.64 milyar kez dinlendiği açıklandı.