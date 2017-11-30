Hindistan’da kız çocuklarına skandal ceza

Arunçal Pradeş eyaletinde kız öğrencilerin gittiği okulda, okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren yazının bulunmasının ardından iki ayrı sınıftan 88 öğrenci, 3 öğretmen tarafından diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini çıkarmakla cezalandırıldı.

Papum Pare bölgesinde 23 Kasım’da meydana gelen olayın eyalette büyük tepki uyandırdığı, öğrenciler ve ailelerinin önce bir öğrenci sendikasına ardından da polise başvurduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran emniyet yetkilileri öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin ifadelerinin alınacağını duyurdu.

‘ÇOCUK HAKLARININ İHLALİ’

Arunçal Pradeş Kongre Komitesi (APCC) de olayı kınayarak “Bir çocuğun haysiyetiyle oynamak yasalara ve anayasaya aykırı. Bir çocuğa disiplin kazandırmak bir öğretmenin yükümlülüğü, sorumluluğu, karakteri ve davranışıdır. Bir öğrenciyi soymak kesinlikle doğru bir önlem değil. Bu tarz cezaları uygulamak çocuk haklarının ihlalidir ve çocuklara yönelik suistimal riskini arttırabilir” dedi.