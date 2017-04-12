Hitler benzetmesi nedeniyle canlı yayında özür diledi

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya ilişkin, "Adolf Hitler bile kimyasal silah kullanmadı" yorumu nedeniyle CNN canlı yayınında özür dilemek zorunda kaldı. Ailesi soykırımdan kurtulan ünlü spiker Wolf Blitzer'in programına çıkan Spicer, "Bu bir hataydı" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Suriye'ye destek vermesini eleştirdi. Akabinde çok konuşulan o benzetmeyi yaptı ve, “Adolf Hitler gibi alçak bir adam bile kimyasal silah kullanmadı. Kendinize Rusya olup olmadığınızı sormanız gerekir, rejim güçlerinin sizinle müttefik olmasını ister miydiniz?” dedi.

GAZETECİLERE METİN GÖNDERDİ

Sean Spicer’ın günlük basın brifinginde sarf ettiği bu sözler büyük tepkiyle karşılandı.

Spicer kısa bir süre sonra gazetecilere e-posta yoluyla bir metin yolladı ve şunları belirtti: “Amacım hiçbir şekilde Yahudi Soykırımı'nın korkunç doğasını küçük görmek değildi. Yerleşim merkezlerinin üzerine uçaklarla kimyasal silah atma taktiğinin farkına dikkat çekmeye çalışıyordum. Masum insanlara yönelik her türlü saldırı menfurdur ve hoş görülemez.”

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

CNN International’in yayınına katılan Sean Spiecer, deneyimli spiker Wolf Blitzer’ın karşısında da Nazi benzetmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Kendi ailesi soykırımdan kaçan Blitzer’dan sözleri nedeniyle canlı yayında özür diledi, “Bu bir hataydı” dedi.