Hitler ile ilgili şoke eden gerçek!

İngiltere’de Channel 5 tarafından hazırlanan “The Hunt For Hitler’s Missing Millions” (Hitler’in Gizli Milyonlarını Arayış) adlı belgesel, Hitler'le ilgili bir sırrı ortaya çıkardı.
Halka kendini belirli bir gelirle yaşıyormuş gibi gösteren Nazi liderinin, gizli banka hesapları ve para kazanma yöntemleri varmış.
Dr. Chris Whetton’un “Hitler’s Fortune” (Hitler’in Serveti) adlı kitabının kaynak gösterildiği belgesele göre, Hitler’in, 1945’te “intihar ettiğinde” ise 1.1 milyar Reichsmark bugünkü değeriyle 3.6 milyar sterlin (13.2 milyar TL) gizli serveti vardı.
Üzerinde resminin yer aldığı her puldan ve “Mein Kampf” (Kavgam) adlı kitabının satışından para kazanmak bu yöntemlerin başında geliyordu ve Hitler gerektiği kadar vergi ödemiyordu.
Yine aynı kaynağa göre, Nazi liderinin 1938’de o zamanın parasıyla 400 bin Reichsmark, bugüne göre 1.75 milyon sterlin (6.4 milyon TL) ödenmemiş vergi borcu bulunuyordu.