Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
İngiltere’de Channel 5 tarafından hazırlanan “The Hunt For Hitler’s Missing Millions” (Hitler’in Gizli Milyonlarını Arayış) adlı belgesel, Hitler'le ilgili bir sırrı ortaya çıkardı.
Halka kendini belirli bir gelirle yaşıyormuş gibi gösteren Nazi liderinin, gizli banka hesapları ve para kazanma yöntemleri varmış.
Dr. Chris Whetton’un “Hitler’s Fortune” (Hitler’in Serveti) adlı kitabının kaynak gösterildiği belgesele göre, Hitler’in, 1945’te “intihar ettiğinde” ise 1.1 milyar Reichsmark bugünkü değeriyle 3.6 milyar sterlin (13.2 milyar TL) gizli serveti vardı.
Üzerinde resminin yer aldığı her puldan ve “Mein Kampf” (Kavgam) adlı kitabının satışından para kazanmak bu yöntemlerin başında geliyordu ve Hitler gerektiği kadar vergi ödemiyordu.
Yine aynı kaynağa göre, Nazi liderinin 1938’de o zamanın parasıyla 400 bin Reichsmark, bugüne göre 1.75 milyon sterlin (6.4 milyon TL) ödenmemiş vergi borcu bulunuyordu.
Hitler ile ilgili şoke eden gerçek!
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

CHP'li vekillerden Anayasa kitapçığıyla protesto

Ay'ın gerçek yaşı belirlendi

Dünyanın sonu Ekim 2017'de mi gelecek?

Türkiye'nin en tehlikeli yolları

Nintendo Switch'i tanıttı

Hayatımıza giren yeni yiyecekler

'Sadakatsizler' için mobil uygulamalar

Vize gerektirmeyen en ucuz şehirler

Kavga-gürültü o maddeler de kabul edildi

Dünya tarihinin en gizemli örgütlerinin sırları açığa çıktı!

Detroit Auto Show 2017 başladı

Hangi kan grubu daha şanslı?

Dünyanın en iyi biftek restoranları

Soğuk hava yüz felcine neden oluyor

Tarihten az bilinen kareler

Dikili yıllar sonra beyaza büründü

Karda araba kullanma teknikleri

İstanbul kara teslim oldu!

Diş fırçalarken sakın bunu yapmayın

Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Dünyayı kurtaracak icatlar

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

Evsiz kadına büyük sürpriz

CES teknoloji fuarı başladı

Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü?

Faraday Future, geleceğin otomobilini görücüye çıkardı

2017’de uzayda neler yaşanacak?

Dünyada kadın ve erkek saç kesim fiyatları

Hastalıklardan koruyan besinler

Reina saldırısı gazete manşetlerinde
Yorumlar