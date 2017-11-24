Hitler’in son yemeği ortaya çıktı

Yetkililer, Alman Nazi lider Adolf Hitler'in asistanı Constanze Manziarly'nin ortaya çıkan mektupları ve notlarını inceledi. İntihar etmeden önce Hitler için pişirilen yemeğin ise makarna olduğu açıklandı.

İnsanlık tarihinin belki de en büyük toplu katliamlarından birini gerçekleştiren Alman Nazi lideri Adolf Hitler için ölmeden önce yapılan son yemeği ortaya çıktı. Uzmanlar, 1943’te Hitler’in besin danışmanı olarak çalışmaya başlayan 23 yaşındaki Constanze Manziarly’nin Hitler, intihar etmeden önce makarna ve domates sosu yaptığı ortaya çıktı.

Manziarly’nin, Hitler’in intiharından sonra Rus askerlere teslim olduğu açıklanırken, genç kadının çiğ sebze yemekleri konusunda özel olarak eğitim aldığı kaydedildi. Manziarly’nin kız kardeşine gönderdiği mektuplara ulaşan Alman yetkililer, genç kadının yazışmalarını basınla paylaştı.

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Mektuplarda Manziarly, “Vejetaryen Hitler’i tatmin etmek çok zor. Hitler son zamanlarda çok moralsiz ve bir ayağı çukurdaymış gibi hissediyorum” yazması dikkat çekerken, bazı mektuplarda ise, “Abartmıyorum. Ona yemek beğendirmek gerçekten çok zor” yazdığı kaydedildi. Avusturyalı araştırmacı Stefan Dietrich tarafından yayınlanan mektuplarda Hitler’in et yerine mantar yemeyi sevdiği ve sıklıkla mısır ve elma yediği belirtiliyor.