İtalya'da açılan bir sergide, Nazi Almanyası diktatörü Adolf Hitler'in yaptığı yağlı boya bir tablo ilk kez sergilenmeye başlandı. İtalyan sanat eleştirmeni Sgarbi, "Bir diktatörün değil, bir zavallının eseri bu, derin bir melankolik ruhu ortaya koyuyor" sözleriyle Hitler'in fırçasından çıkan eseri değerlendirdi.

Hitler’in yaptığı bir tablo ilk kez sergilendi

İtalya'da açılan bir sergide, Nazi Almanyası diktatörü Adolf Hitler'in yaptığı yağlı boya bir tablo ilk kez sergilenmeye başlandı. İtalyan sanat eleştirmeni Sgarbi, "Bir diktatörün değil, bir zavallının eseri bu, derin bir melankolik ruhu ortaya koyuyor" sözleriyle Hitler'in fırçasından çıkan eseri değerlendirdi.

İtalya’nın kuzeyindeki Brescia kentinde bulunan Sal ò Müzesi’nde, Vittorio Sgarbi küratörlüğünde “çılgınlık” temalı bir sergi açıldı.

11 Mart’ta sanatseverlerle buluşan ve 16 Kasım’a kadar gezilebilecek “Çılgınlık Müzesi (Museo della Follia)” adlı sergide sürpriz bir eser de bulunuyor; Adolf Hitler’in yaptığı, isminin açıklanmasını istemeyen Alman bir koleksiyonerden ödünç alınan ve karanlık bir odada iki depresif adamın görüldüğü yağlıboya resim.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “çılgın siyasiler” bölümüne konan isimsiz bu resim, daha önce hiç sergilenmedi.

Yaptığı bazı resimler geçen yıllarda açık artırmayla satılmış olan Hitler’in, böylece ilk kez bir eserinin halka açık şekilde sergilendiği de kaydedildi.

“Resim, Hitler’in büyüklüğünü değil, sefaletini ortaya koyuyor”

Hangi tarihte yapıldığı bilinmeyen Hitler eserini artistik açıdan değerlendiren sergi küratörü, sanat eleştirmeni ve TV yorumcusu Vittorio Sgarbi, “Umutsuz birisinin eseri bu ve sanki Kafka tarafından yapılmış gibi; onun zihninden çok şey var. Burada onun (Hitler’in) büyüklüğünü değil, sefaletini görüyorum” ifadesini kullandı.

Sgarbi, “Bir diktatörün değil, bir zavallının eseri bu, derin bir melankolik ruhu ortaya koyuyor” diye ekledi.

Hitler, “Hayatımı bir sanatçı olarak sonlandırmak istiyorum” demiş

Bir ressam olmayı hayal eden Hitler, 1907 yılında başvurduğu Avusturya Güzel Sanatlar Akademisi’nden, ressamlığa uygun olmadığı gerekçesiyle ret cevabı almıştı.

Çılgınlık Müzesi sergisinin organizatörleri, etkinliğin tanıtımında Hitler’in resmini “Yaratıcı olmayan, yıkıcı bir çılgınlığın ürünü” diye nitelerken, bir anekdotu da paylaştılar. Anlatıya göre Hitler’in, İngiltere’nin Almanya Büyükelçisi (1937-39) Neville Henderson’a ‘Ben bir politikacı değil, sanatçıyım. Polonya meselesi çözüldükten sonra hayatımı bir sanatçı olarak sonlandırmak istiyorum’ dediği belirtiliyor.

Sal ò Müzesi Müdürü Giordano Bruno Guerri de, “Hitler, bir sanatçı olarak da o kadar iyi değilmiş” diye konuştu.

Çılgınlığı anlatan 200’ün üzerinde fotoğraf, resim, heykel, obje ve enstalasyona yer verilen sergide, Francisco de Goya ve Francis Bacon gibi isimlerin eserleri de bulunuyor.

DHA