‘Hizmet öyle olmaz böyle olur’ dedi, bankaya striptizci çağırdı

Rusya'da müşterisi olduğu bankanın hizmetinden memnun olmayan bir adam, Moskova'daki şubeye yanında iki striptizciyle giderek protesto etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir bankada müşteri temsilcisinin soğuk davranışından rahatsız olan adam, sonraki gelişinde herkesi şaşkına çevirdi.

İsmi açıklanmayan adam, girdiği bankanın memurlarının kötü hizmetini eleştirdi ve “Çalışanlar çok soğuk ve ilgisiz” açıklamasını yaptı. Daha sonra bankaya giden adam, yanında kalem etekli ve gömlekli iki kadınla girdi. Bankada biraz oyalanan iki kadın adamın çaldığı müzikle birlikte soyunmaya başladı. Bu sırada oradaki çalışanlara ve müşterilere bağıran adam, “İşte hizmet öyle olmaz böyle olur” dedi.

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İki kadın masa ve bankoların tepesine çıkıp tamamen soyunurken, banka yönetimi durumu güvenlik görevlilerine bildirerek adamdan şikayetçi oldu. Polisin, adam ve striptizciler hakkında bir işlem başlatıp başlatmadığına dair bir açıklama yapılmazken, müzik grubu Pussy Riot da benzer bir hamleyle Moskova’daki bir katedralde eylem düzenlemiş ve gözaltına alınmıştı.