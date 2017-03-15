Hollanda Dışişleri Bakanı yanında Türk parlamenterle konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon açıp "sana insan gibi söylüyorum Bert" diye hitap ettiği Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Ankara-Lahey arasında yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşçi Partisi’nden Koenders ve Avrupa Parlamentosu’nda Hollanda milletvekili Emine Bozkurt, Hollanda’nın Den Bosch şehrinde düzenlenen Hollanda Türk Kadınlar Birliği’nin yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız” sözlerine atıfta bulunan Koenders, “Özellikle Almanya ve Holllanda’ya karşı Erdoğan’ın sözlerine bakarsak kullanılan dilde gerginliğin arttığını gördük. Tabii ki bizim için Nazizm ve Srebrenitsa katliamıyla ilgili söylenenler, ki tamamen yanlış, doğru değil, kabul edilemez” dedi.

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BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Koenders ayrıca, “Neden bizi yaptırım uygulamakla tehdit ettiklerini gerçekten anlamıyorum. Şimdiye kadar aldığımız önlemler açısından bir alternatifimiz yoktu. Ama tabii ki en önemlisi bir noktada bu gerginliğin azalmasını umuyoruz” dedi.

KRİZ SEÇİMLER YÜZÜNDEN ÇIKMADI

Koenders, bu gerginliğin seçimler yüzünden mi tırmandı yönündeki soruya “Hayır bu bizim için seçimlerle ilgisi olan bir mesele değil. Tabii ki bir seçim dönemindeyiz, ama bu seçimler yüzünden meydana geldiği anlamına gelmez. Türk hükümeti üyelerinin Hollanda’da seçim kampanyası talepleri yüzünden bir anlaşmazlık yaşadık” dedi.

Koenders, “Bu akşam burada da görebildiğiniz gibi seçimlerle, referandumla ilgili de Hollanda’da kampanya yapma imkanınız var. Burada Türkiye referandumu için de oy verebilirsiniz. Ancak bütün bu yorumlar kapsamında bunun iyi olmayacağını düşündük ve buna bir çözüm bulmaya da çalıştık” ifadelerini kullandı.

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Hollandalı bakan olayların gelişimine dair, “Biz bir çözüm bulmaya çalışırken, Çavuşoğlu’nun konsolosluk binasında ya da Türk hükümetine ait başka bir binada buluşması gibi, büyük bir yaptırım tehdidi geldi. Bu çok talihsizdi. Bu yüzden iniş haklarını kaldırdık, sonra birden bire hiçbir izin almadan ya da başka bir hakkını kullanmadan başka bir bakan geldi. Bu çok riskliydi” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’yla yaşanan kriz sırasında Hollandalı mevkidaşıyla görüşmesini anlatırken, “Dışişleri Bakanı’nı aradım, ‘Bert’ dedim, ‘Saçmalama sana insan gibi söylüyorum’ dedim”

ifadesini kullanmıştı.