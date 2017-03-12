Hollanda polisi Bakan Sayan’ı tehdit etti: ‘Sizin için kötü olabilir’

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla geldiği Rotterdam'da Türkiye Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Başkonsolosluğa girmeye çalışan Bakan Kaya ile Hollanda polisi arasında yaşanan diyalog ise tam bir skandala sahne oldu. Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr.Fatma Betül Sayan Kaya’ya Hollanda’yı terk etmesi gerektiğini söyledti.Hollanda polisi, “Gitmediğiniz taktirde başka uygulamalar yapılacaktır. Mesela sizi içeri de atabiliriz!” diyerek diplomatik bir skandala imza attı.

İşte Bakan Kaya ile Hollanda polisi arasında yaşanan o diyalog;

Bakan Kaya: Hareket özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz, Ben kendi ülkemin topraklarına gideceğim

Polis: Hollandayı terketmenizi istiyoruz. Yoksa Özel tim sizi bekliyor. Şimdi arabanıza binip Almanya'ya gidebilirsiniz . Şimdi hemen çıkıp gidebilirsiniz

Bakan Kaya: Ben konsolosluk binasına gideceğim. Siz bana izin verene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim

Polis: Gitmediğiniz takdirde başka uygulamalar yapılacak. Mesela sizi içeri alabiliriz.

Bakan Kaya: İstediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz. Ben buradan tüm dünyaya sesleneceğim biraz sonra . Bu yaptığınız anti demokratik uygulamayla Hollanda olarak siz ifade özgürlüğünü, hareket özgürlüğünü, her türlü demokratik hakkımı şu anda ihlal ediyorsunuz. Burası benim ülkemin konsolosluğu ve siz benim oraya gitmeme izin vermek zorundasınız.

Polis: Siz onu bakanlarla görüşün

Bu konuşmanın hemen ardından Bakan Kaya rezidansa gitmek üzere harekete geçiyor. Polis bu defa “Kapalı oraya gittiğiniz takdirde arkadaşlar sizi uyacaktır” sözlerinin hemen ardından Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın önüne polis barikatı kuruluyor. Ve polisler, “stop, stop “ diye bağırarak Bakan Kaya'nın hareket etmesini engelliyor.

İHA