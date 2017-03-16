Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hollanda’da Erdoğan’a oy çıktı!

Hollanda'da dün yapılan seçimleri en yakından takip eden eden ülke şüphesiz Türkiye oldu. Son dönemde yaşanan büyük diplomatik krizin yankıları devam ederken yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy çıktı.
Sozcu.com.tr
08:4916 Mart 2017
Dünya
Hollanda’da Erdoğan’a oy çıktı!
Hollanda'da dün yapılan seçimleri en yakından takip eden eden ülke şüphesiz Türkiye oldu. Son dönemde yaşanan büyük diplomatik krizin yankıları devam ederken yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy çıktı.

Twitter’da dolaşan fotoğraflarda Hollanda’da seçimde kullanılan oy pusulasına bazı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini eklediği ve onu seçtiği görülüyor.

Türklerin kurduğu DENK partisi milletvekillerinin isimlerinin yazılı olduğu kolonun altına kalemle “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı olan seçim pusulası fotoğrafları geceden bu yana sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.

4327eaaaaeeee

Avrupa’da daha önce yapılan seçimlerde de benzer şekilde Erdoğan’ın ismini yazarak geçersiz oy kullanan gurbetçi vatandaşlar olmuştu.

İLGİLİ HABERHollanda'da seçim sonuçları belli olduHollanda'da seçim sonuçları belli oldu

 

İLGİLİ HABERAnketler bir kez daha yanıldı... Hollanda seçiminde 'Türkiye' etkisiAnketler bir kez daha yanıldı... Hollanda seçiminde 'Türkiye' etkisi
Son güncelleme: 09:0416.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar