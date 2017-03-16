Hollanda’da Erdoğan’a oy çıktı!

Hollanda'da dün yapılan seçimleri en yakından takip eden eden ülke şüphesiz Türkiye oldu. Son dönemde yaşanan büyük diplomatik krizin yankıları devam ederken yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy çıktı.

Hollanda'da dün yapılan seçimleri en yakından takip eden eden ülke şüphesiz Türkiye oldu. Son dönemde yaşanan büyük diplomatik krizin yankıları devam ederken yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy çıktı.

Twitter’da dolaşan fotoğraflarda Hollanda’da seçimde kullanılan oy pusulasına bazı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini eklediği ve onu seçtiği görülüyor.

Türklerin kurduğu DENK partisi milletvekillerinin isimlerinin yazılı olduğu kolonun altına kalemle “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı olan seçim pusulası fotoğrafları geceden bu yana sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.

Avrupa’da daha önce yapılan seçimlerde de benzer şekilde Erdoğan’ın ismini yazarak geçersiz oy kullanan gurbetçi vatandaşlar olmuştu.

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