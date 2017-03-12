Hollanda’da seçimlere 3 gün kala faşizm rüzgârları…

Türkiye'ye karşı peş peşe skandallara imza atan Hollanda çarşamba günü sandığa gidecek. Seçimlerin favorisi Türk düşmanı ırkçı lider Gert Wilders'in liderliğini üstlendiği Özgürlükler Partisi (PVV).

Almanya ile yaşanan miting krizi Hollanda’ya sıçradı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni vermeyen, sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınırdışı eden Hollanda’da aşırı sağ yükselişte…

Müslüman karşıtı söylemleriyle oy toplamaya çalışan Wilders’in seçimlerden birinci parti olarak çıkma ihtimali hâlâ var. Kuran-ı Kerim’i yasaklamak gibi uç noktalarda siyaset yapan Wilders, Nisan ayındaki Fransa ve eylül ayındaki Almanya seçimleri öncesinde ‘Avrupa'da vatansever baharını' tetiklemeyi hedeflediğini söylüyor.

Son haftalarda yapılan anketler, mevcut Başbakan Mark Rutte’nin Liberal Partisi’ni önde gösteriyor. Liberaller de aşırı sağ söylemler ve Türkiye örneğinde zirve yapan bir politika güderek, Özgürlükler Partisi’nden oy çalma yarışı içinde.

Wilders’in Başbakan olma ihtimali, partisi seçimlerden birinci parti olarak çıksa dahi, çok küçük. Zira diğer partiler, Wilders’le işbirliği yapmayacaklarını peşinen açıkladı.