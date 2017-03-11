Hollanda’dan ikinci engelleme! Aile Bakanı Kaya’nın konvoyu durduruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Hollanda tarafından uçuş izni verilmemesinin ardından Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, karayolu ile Hollanda'ya gideceğini duyurdu. Bakan Kaya'nın aracı, Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre kala polisler tarafından durduruldu. Edinilen bilgilere göre, Rotterdam Başkonsolosu'nun, Bakan Kaya'nın aracına gitmesine izin verilmiyor. Öte yandan bölgede protestoların devam ettiği belirtilirken, bölgede mahalli sokağa çıkma yasağının da ilan edildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Hollanda tarafından uçuş izni verilmemesinin ardından Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, karayolu ile Hollanda'ya gideceğini duyurdu. Bakan Kaya'nın aracı, Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre kala polisler tarafından durduruldu. Edinilen bilgilere göre, Rotterdam Başkonsolosu'nun, Bakan Kaya'nın aracına gitmesine izin verilmiyor. Öte yandan bölgede protestoların devam ettiği belirtilirken, bölgede mahalli sokağa çıkma yasağının da ilan edildiği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesine rağmen Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla gitme kararı almıştı. Bu kararın ardından yola çıkan Bakan Kaya’nın konvoyu Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre kala durduruldu.

Bakan Kaya canlı yayına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada ise konsolosluk binasına 30 metre uzaklıkta bulunduklarını ancak polis tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin konsolosluğuna girişlerine izin verilmediğini söyledi. Bakan Kaya halen konsolosluk girişindeki aracında bekletiliyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda’ya tepki gösteren ve tüm programı iptal edilmesine rağmen Hollanda’ya kara yoluyla gideceğini açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya için Hollanda alarma geçti.

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Çavuşoğlu için hava yolunu kapatan Hollanda hükümeti bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Rotterdam’a gideceği kara yollarına barikat kurdu.

Bakan Kaya, Almanya'nın Düsseldorf Başkonsolosluğumunda düzenlenen törene katılmış, sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelmişti. Buradan da Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla geçeceğini açıklamıştı

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BAKAN KAYA’NIN ARACI DURDURULDU

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının Hollanda girişinde durdurulduğunu ve kendisinin de Bakan Kaya’nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın geleceği Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakan Kaya’nın, Rotterdam Başkonsolosluğuna geleceği haberi üzerine ülkede yaşayan Türkler konsolosluk binası önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalığın artmaması için polis yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, “Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda’dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar.” dedi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Rotterdam Belediyesi Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu civarında Noodbevel'i ilan etti.

Kaya'nın Rotterdam'a gelmesi hakkında Hollanda Başbakanı Rutte de bir açıklama yaparak, “Türk bakanların Hollanda'ya gelmesi yasak değildir. Biz sadece onların Türk bir gruba konuşma yapmasını istemiyoruz. Bu kadın burada bir konuşma yapmaya niyetleniyor gibi gözüküyor. Bizim görüşümüze göre bu akşam bunu yapamaz. Konuyu yakından takip ediyoruz ve bir çözüme kavuşturacağız. Nasıl olacağını şu anda söyleyemem” ifadelerini kullandı.