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Hollandalı eski Bakan’dan sağduyulu açıklama

Hollanda eski Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın Türk bakanları engellemesini, "Bu yasaklama ile yanlış bir adım attık" diyerek eleştirdi.
Sozcu.com.tr
02:2912 Mart 2017
Dünya
Hollandalı eski Bakan’dan sağduyulu açıklama
Hollanda eski Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın Türk bakanları engellemesini, "Bu yasaklama ile yanlış bir adım attık" diyerek eleştirdi.

Hollanda eski Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesine ilişkin, “Türk Dışişleri Bakanı’nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok” değerlendirmesinde bulundu.

Hıristiyan Demokrat Partiden eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi eleştirdi.

Bot, “Türk Dışişleri Bakanı’nı kabul etmemek, uçağın iniş izninin iptalinin hiç anlaşılır yanı yok. Kanaatimce bu seçimlerle yakından ilgili bir tutum. Biz demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yaptık, yapıyoruz. Bu yasaklama ile bu değerlere aykırı ve yanlış bir adım attık.” ifadelerini kullandı.

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