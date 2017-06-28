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Hot dog’u cinsel organına sürttükten sonra servis etti

Garsonlarla iyi anlaşmak gerektiğinin bir kanıtı daha! Video paylaşım sitesi LiveLeak'te bir restoranın kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Sozcu.com.tr
13:4228 Haziran 2017
Dünya
Hot dog’u cinsel organına sürttükten sonra servis etti
Garsonlarla iyi anlaşmak gerektiğinin bir kanıtı daha! Video paylaşım sitesi LiveLeak'te bir restoranın kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

İngiliz The Sun gazetesinin internet sitesine taşıdığı görüntülere göre; bir restoran çalışanı hot dog’u müşteriye servis etmeden önce cinsel organına sürüyor.

LiveLeak’te yayınlanan videonun orijinalliği teyit edilmiş değil. Görüntülerin hangi ülkede ya da hangi restoranda çekildiği de bilinmiyor.

Ancak video şu açıklamayla paylaşıldı: “Güvenlik kamerası görüntüleri, garsonun eteğini kaldırdığını, çoraplarını çıkardığını ve müşterinin sipariş ettiği hot dog’u cinsel organına sürdükten sonra neşeli bir şekilde tekrar servis tabağına koyduğunu gösteriyor.”

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Son güncelleme: 13:4428.06.2017
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