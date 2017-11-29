İbadi: 14 bin kilometrekare IŞİD’den temizlendi

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Enbar ilinin batısındaki El-Cezire bölgesinin 14 bin kilometrekarelik alanının terör örgütü IŞİD'den temizlendiğini belirtti.

Hükümetin başkent Bağdat’taki toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İbadi, “Güvenlik güçleri şimdiye kadar Enbar ilindeki El-Ceziretu’l-Garbiyye bölgesinde 14 bin kilometrekareyi temizledi. IŞİD’i topraklarımızda askeri olarak bitirdik” dedi.

İbadi, şiddet olayları sebebiyle göç edenlerin çoğunun da kurtarılan bölgelerdeki yerlerine geri döndüğünü ifade etti.

Irak’ın yüz ölçümünün yaklaşık üçte birini teşkil eden Enbar ili 138 bin kilometre alanı kapsıyor ve çoğunluğu çölden oluşuyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, geçen hafta salı günkü basın toplantısında IŞİD’in Irak'ta askeri olarak bittiğini, güvenlik güçlerinin çöl bölgesinden (El-Cezire) Suriye sınırına kadar uzanan alanda temizlik operasyonları yürüttüğünü açıklamıştı.