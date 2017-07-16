‘İdam gelirse AB kapısı kapanır’

FETÖ'nün hain darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anma törenlerinin İstanbul'daki anma törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasına sıcak baktığının sinyalini vermişti. Avrupa Komisyonu Başkanı, "Eğer idam gelirse AB kapısı kapanır" dedi.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının geri dönebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan, “Tüm Güneydoğu'da oralarda bunları tek tek temizliyorlar. Diğer meseleyse parlamentonun meselesidir. Parlamento idam kararı verir, ben onaylarım. Bilmedikleri Türkiye de göründüğü değildir. Ölümü ölümle korkutarak devam edeceğiz. Durmaksızın çalışacağız” demiş ve parlamentodan karar çıkması durumunda idam cezasına onay vereceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine Türkiye ile ilgili bir makale yazdı. Türkiye’nin Avrupa Birliği için hala büyük bir önemi olduğunu ifade eden Juncker, “AB komşusunun demokratik, istikrarlı ve ekonomik olarak başarılı olmasını istiyor. Türkiye’nin AB’den uzaklaşmasından ziyade yakınlaşmasını umut ediyorum. AB’ye katılmak isteyen herkes bir değerler birliğine girmiş olur” yorumunu yaparak Türkiye’nin AB değerlerini benimsemesini istediğini dile getirdi.

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Avrupa’nın en zor zamanlarında bile Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden ve kanlı darbe girişimi sırasında yaşanan görüntüleri gördüğü zaman çok üzüldüğünü belirten Juncker, idam cezasının geri gelmesi durumunda Ankara’nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına da geldiğini söyledi. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiğini de yazıya aktaran Juncker, “O dönemde Erdoğan’ın Avrupa’dan uzaklaşmak yerine Avrupa’ya yaklaşmak istediği izlenimini aldım” dedi.