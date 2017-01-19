İdam mahkumlarının son yemekleri

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİşte idam mahkumlarının yedikleri son yemekler&#8230;. . Gustavo Garcia: 43 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 24 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tCoy Westbrook: 58 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 17 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAdam Ward: 33 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 8 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tChristopher Brooks: 43 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 22 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tDaniel Lucas: 37 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 16 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBrandon Jones: 72 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 36 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tEarl Forrest: 66 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 11 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tGregory Paul Lawler: 63 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 16 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSteven Frederick Spears: 54 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 15 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tPablo Vasquez: 38 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 17 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tJohn Conner: 60 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 34 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tOscar Ray Bollin Jr.: 53 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 23 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.. \t\t\t\t. \t\t. .