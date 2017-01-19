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İşte idam mahkumlarının yedikleri son yemekler...

Gustavo Garcia: 43 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 24 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Coy Westbrook: 58 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 17 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Adam Ward: 33 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 8 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Christopher Brooks: 43 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 22 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Daniel Lucas: 37 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 16 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Brandon Jones: 72 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 36 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Earl Forrest: 66 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 11 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Gregory Paul Lawler: 63 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 16 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Steven Frederick Spears: 54 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 15 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Pablo Vasquez: 38 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 17 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
John Conner: 60 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 34 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
Oscar Ray Bollin Jr.: 53 yaşında zehirli iğne ile öldürüldü, 23 yıldır idam cezasının infazını bekliyordu.
İdam mahkumlarının son yemekleri
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