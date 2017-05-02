Putin, Soçi’de Merkel’i ağırladı

Rusya’nın Soçi kentinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Merkel görüşmelerinde Ukrayna krizinin ele alındığını ve bunun çözüme kavuşturulması için Petersburg diyaloglarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

Merkel: “Rusya'ya teşekkür ediyorum, Peterburg görüşmeleri çerçevesinde bu problemi çözüme kavuşturmak istiyoruz. Sayın Putin'e Ukrayna'daki süren çatışmalar ve Çeçenya'yı homoseksüellere dair rahatsızlığımızı dile getirdik. Ukrayna konusunda uluslararası gözlemciler bu bölgede araştırmalarına devam ediyor. Tüm diğer sonuçları değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var.” dedi.

Putin ise Ukrayna'nın Rusya'dan ayrı değerlendirilmeyeceğini savunarak, Rusya'nın Ukrayna ile olan ekonomik ilişkilerine dikkat çekti. Özellikle Ukrayna'daki petrol ve metal endüstrisinin Rusya ile önemli bağları olduğunu vurgulayan devlet başkanı, “Bu bölge kesinlikle Rusya'dan ayrı olarak değerlendirilmemeli” dedi. “Bunun alternatifi yok, Ukrayna'da yaşayan insanların da bir alternatifi yok, Ukrayna'nın Rusya ile özel ekonomik bağlantıları bulunuyor. Kimse burada bulunan şirketleri devletleştirmeye çalışmıyor, bölgede bulunan şirketlerin opsiyonu bulunuyor, oarad bir zorlama bulunmuyor” dedi.

Amerika'daki seçimlerin sonucunun Rusya'yı nasıl etkilediği sorusuna Putin, “Diğer ülkelerin iç politikasına karışmayız” yanıtını verdi.

Putin Suriye konusunda ise Han Şeyhun'daki kimyasal saldırının sorumluların bulunup cezalandırılması gerektiğini kaydetti. “Kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyoruz. Idlib'de kimyasal silahlar kullanılarak meydana gelen olayda sorumlular bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Ancak bu kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma ile yapılmalıdır” dedi.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye'deki insanlar Esad yönetiminden en çok etkilenenler. Suriye'de birçok sorun görüyoruz, çok fazla parçalarına ayrılmış bir yapısı var. Suriye'de, orada çatışmaları durdurmak için en iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz. Bütün siyasi güçlerin birbiriyle politik ortamda etkileşime geçmesi için ne tür şartların yaratılması gerektiğini konuşmalıyız. Neler konuşulabilir? Öncelik ateşkesin sağlanması… Astana sürecinin bir parçası olarak, İranlı ve Türk partnerlerimizle bölgede ateşkesin sağlanması için çalışıyoruz. Bu çalışmalar Cenevre süreci dahilinde gerçekleşiyor. Elbette Amerika'nın olmadan bu sorunun efektif biz şekilde çözüme kavuşması imkânsız bundan dolayı da Amerikalı partnerlerimizle de diyalogu sürdürüyoruz, bu hassas bölgede adım adım gidilmesi gerekiyor”