İdlip’teki dehşeti anlattılar: Ayakta duramıyorduk

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, İdlib’te düzenlediği kimyasal saldırıdan etkilenen ve Türkiye´ye getirilen kişi sayısı 32’ye ulaştı. Tedavi altında bulunan Suriye vatandaşları, İdlip’teki yaşanan dehşet anlarını anlattılar.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen yaralılar, özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası Türkiye´ye geçiriliyor. Hatay'daki hastanelere kaldırılan kişi sayısının 32 olduğu, durumu ağır olan 2 kişinin de kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren hastalardan Veda Ajej (35) isimli kadın, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Gazdan etkilenmiştik. Kalkıp, düşmeye başladık. Ayakta duramıyorduk. Baş dönmesi ve mide bulantısı oldu. Nefesim daraldı. Nefes alamaz oldum. Gözlerimden yaş geliyordu. Sonra kendimi kaybettim. Gözümü Türkiye´de hastanede açtım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ve 2 çocuğumun durumunu bilmiyorum. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Onlardan haberim yok” dedi.

Hastanede tedavi gören Mahmut Mansur (14) ,saldırı sırasında fırında çalıştığını ifade ederek, “Fırında çalışırken büyük bir patlama oldu. Başım dönmeye başladı. Yere düştüm. Ayağa kalkamaz oldum. En son etrafımda enkaz vardı ve çığlıkları duydum. Çok sayıda ölü be yaralı vardı gerisini hatırlamıyorum” dedi.

Saldırı sırasında ailesiyle uyuduğunu ifade eden Ahmed Kadir Dâhiye (31), ”Sabah 6-7 civarıydı. Bombardıman oldu ve büyük bir gürültü koptu. Başım döndü midem bulandı. Nefes almakta zorlandım. Sonrasını hatırlamıyorum. 3 çocuğum ve eşimle ilgili bir şey bilmiyorum. Gözümü burada açtım” dedi.