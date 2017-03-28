İngitere'nin West Yorkshire bölgesine bağlı bir kasabada iki çift sokakta seks yaparken görüntülendi.

İki çift sokak ortasında görüntülendiklerini bile bile seks yaptı!

İngitere'nin West Yorkshire bölgesine bağlı bir kasabada iki çift sokakta seks yaparken görüntülendi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Huddersfield kasabasında yaşanan olayın görüntüleri Pazar günü öğleden sonra Facebook’ta yayınlandı. Binlerce kez izlenen video, Pazartesi günü kaldırıldı.

Videonun altına kısa süre içinde yüzlerce yorum yapıldı. İnsanlar genel olarak gördüklerine gülüp geçerken, çok sayıda insan ise tepki gösterdi.

Michelle Hunter adlı bir kullanıcı görüntüleri “tiksindirici” olarak nitelendirirken, “Neden bazı insanlar kamusal alanda bunun yapabileceğini normal karşılıyor. Ben de çok namuslu sayılmam ama ya çocuklar görseydi…” dedi.

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Görüntüleri çeken şahıs, Huddersfield Daily Examiner gazetesine yaptığı açıklamada, olayı “iğrenç” bulduğunu ifade etti. Haberde adı anılmayan adam, görüntülendiklerini fark ettiklerini fakat kendisine hiçbir şey söylemediklerini belirterek, çiftlerin sonrasında eve gittiklerini de sözlerine ekledi.

Phil Molloy adlı bir kişi ise ironik bir şekilde “Maden filme çekiliyorsunuz, en azından daha iyi bir iş çıkarsaydınız” yazdı.