İki lider Kıbrıs’ı görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı’nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladılar. Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki işbirliğini daha da güçlendireceklerini belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, G-20 zirvesinde Hamburg’da görüşebileceklerini de ifade ettiler. Birleşik Krallık Başbakanı May’in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarına yönelik suikastlerini kınadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerini ilettiği kaydedildi.