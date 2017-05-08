İlk Nazi kampı

Nazi Almanyası'nda açılan ilk toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı, Almanya'da aynı isimli şehir yakınlarında bulunuyor.
1933 yılında açılan ve 1945 yılına kadar açık kalan kamp, günümüzde müze olarak hizmet veriyor ve Nazi Almanyası'nın toplu katliamlarını gözler önüne seriyor.
Burası Nazi Almanyası'nda açılan ilk toplama kampıdır. 2
2 Mart 1933'te Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ve Alman Ulusal Halk Partisi ile koalisyon hükümeti tarafından kurulan ilk düzenli toplama kampı olan Dachau, aralarında 23 Türk vatandaşının da bulunduğu 45 bin kişiye mezar oldu.
Kampta hayatta kalanlar, 29 Nisan 1945'te ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarılmıştı.
Kampta 33 ülkeden 200 bin kişiden fazla mahkum vardı