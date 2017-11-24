İnanamayacaksınız! 30 yıldır kendine bunu yapıyor

İngiltere'de 30 yıldır kendine yılan zehri enjekte eden Steve Ludwin adlı bir kişi 14-15 yıldır nezle ve grip olmadığını iddia ediyor.

Yılanlardan zehri sağaltmanın çok güç olduğuna dikkat çeken Ludwin, daha önce bir kaç kez zehirlendiğini hatta bir seferinde kolunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

51 yaşındaki Ludwin’in kanındaki antikorlar ise Kopenhag’daki bilim insanları tarafından inceleniyor. Araştırmanın sonunda ucuz ve sağlık bir panzehir geliştirilmesi hedefleniyor.