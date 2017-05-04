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İnanılmaz olay! Kocasıyla tartıştı 7500 dolar yuttu

Kocasıyla tartışan 30 yaşındaki Kolombiyalı kadın, biriktirdiği 7500 doları saklamak için tek tek yuttu. Doktorlar, hastaneye kaldırılan kadına yaptıkları cerrahi operasyon sonrası, yuttuğu 7500 dolardan 5700'ünü geri çıkarabildi.

22:224 Mayıs 2017
Dünya
İnanılmaz olay! Kocasıyla tartıştı 7500 dolar yuttu
Kocasıyla tartışan 30 yaşındaki Kolombiyalı kadın, biriktirdiği 7500 doları saklamak için tek tek yuttu. Doktorlar, hastaneye kaldırılan kadına yaptıkları cerrahi operasyon sonrası, yuttuğu 7500 dolardan 5700'ünü geri çıkarabildi.

Kolombiya’da bir kadının, biriktirdiği paraları kavga ettiği kocasından saklamak için, 100 dolarlık banknotlar halinde en az 7 bin doları yuttuğu bildirildi.

30 yaşındaki kadını ameliyat eden doktorlar, Kolombiyalı kadının midesi ve ince bağırsağından 57 adet 100 dolarlık banknot çıkardıklarını, geri kalan paraların ise kalın bağırsaktan geçtiğini belirtti.

Santander Üniversitesi Hastanesi’nın Cerrahi Bölümü Başkanı Juan Paulo Serrano, banknotların ambalajlanmamış veya paketlenmemiş olmasının, paraların yasadışı yollarla taşımadan ziyade umutsuz haliyle yutulduğuna işaret ettiğini söyledi.

Yerel RCN televizyonuna konuşan kadın ise, kocasıyla tatile çıkmak için, ev eşyalarının bir kısmını satıp söz konusu paraları biriktirdiğini ifade etti. (Hürriyet)

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